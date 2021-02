Inghilterra: nuove stringenti regole anti Covid e sanzioni pesanti

Nuove regole anti Covid più stringenti e sanzioni pesantissime entreranno in vigore lunedì prossimo in Inghilterra. La stretta riguarda soprattutto coloro che si recheranno nel regno di sua maestà dai paesi che sono nella lista rossa, Sud America, Africa e per quanto riguarda l’Europa è stato inserito il Portogallo. Per chi viola le nuove disposizioni sono previste multe salatissime e pene fino a 10 anni di carcere. Tutti i viaggiatori che si recheranno in Inghilterra dovranno osservare 10 giorni di quarantena obbligatoria e effettuare due tamponi molecolari: 1 il secondo giorno e 1 l’ottavo giorno. I test positivi saranno analizzati per verificare la presenza di nuove varianti del virus. Inoltre l’accesso nel paese sarà consentito solo a coloro che presenteranno un test negativo effettuato entro le 72 ore dalla partenza. Coloro che arrivano da uno dei paesi inserito nella lista rossa dovranno passare la quarantena in alberghi selezionati dal governo pagando 1.750 sterline a persona che serviranno per coprire i costi di alloggio e dei test. La prenotazione dell’albergo dovrà avvenire prima della partenza su una piattaforma online dedicata al servizio. Niente più ricerche in loco per una sistemazione all’arrivo. Coloro che non osserveranno tali disposizioni potrebbero subire sanzioni da 5.000 a 10.000 sterline. Il passeggerò che proverà a fare il furbetto, in particolare non dichiarando di essere stato in uno dei paesi inclusi nella lista rossa, rischia fino a 10 anni di carcere. Sono previste sanzioni anche per le compagnie aeree che non dovessero effettuare controlli stringenti sull’osservanza delle nuove norme per i viaggiatori.