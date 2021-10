Contanti, nuovi limiti dal 1° Gennaio 2022

Dal 1° Gennaio 2022 entreranno in vigore nuovi limiti sull’uso dei contanti e nuove sanzioni in caso di inosservanza. Il limite entro il quale è possibile effettuare pagamenti in contanti ad oggi è di € 1.999,99 dal 1° Gennaio del nuovo anno sarà di € 999,99. La nuova soglia dei pagamenti era prevista da tempo ed è stata confermata recentemente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il nuovo limite sarà applicato ad ogni tipo di pagamento tra persone fisiche e giuridiche. Non solo gli acquisti di beni o i pagamenti di professionisti non potranno eccedere i 999 euro ma anche eventuali prestiti o regalie a figli e nipoti dovranno essere tracciati se la cifra dovesse superare anche di un solo centesimo l’importo limite. Nessun limite invece ai prelievi in banca, sarà ancora possibile prelevare per esempio € 1.500 ma non li si potrà spendere in un’unica volta per un solo pagamento. Bisogna tenerli nel portafoglio e spenderli in più volte. Stessa cosa per i versamenti, per esempio un professionista non potrà accettare pagamenti sopra i 999,99 € in contanti ma può versare sul proprio conto corrente importi senza limiti. La soglia dei pagamenti deve essere rispettata sia da chi paga che da chi riceve il contante, soggetti entrambi alla sanzione che si abbassa nel minimo edittale passando dall’attuale 2000 € a 1000 € per l’anno nuovo. Attenzione però per i liberi professionisti o per chiunque non segnali le irregolarità alle direzioni territoriali: in questo caso la sanzione resta tra i 3000 e i 15.000 euro.

( fonte Adnkronos)