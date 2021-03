Danimarca sospende la somministrazione del vaccino di AstraZeneca

L’Autorità sanitaria della Danimarca ha dichiarato di aver sospeso le somministrazioni del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel paese a causa di problemi di coagulazione del sangue in pazienti che si sono sottoposti al trattamento. La decisione , come si evince da un comunicato dell’autorità sanitaria, “segue le notizie di gravi casi di coaguli di sangue in persone vaccinate con il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca”, aggiungendo che al momento non è stato determinato se ci sia un legame tra il vaccino e i coaguli di sangue.