Aifa sospende su tutto il territorio italiano il vaccino AstraZeneca

L’ Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, ha annunciato la sospensione del vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca, in via precauzionale e temporanea fino alla pronuncia dell’Ema. Anche l’Italia si adegua al provvedimento di sospensione che è stato adottato in altri paesi europei come Germania, Norvegia, Islanda, Bulgaria, Irlanda e Paesi Bassi. Al momento il divieto di utilizzo del vaccino di AstraZeneca è esteso su tutto il territorio italiano. L’Agenzia del Farmaco renderà noto a breve le modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto una dose del farmaco sospeso.