Al via Transport Logistic a Monaco di Baviera. I porti italiani tutti insieme alla settimana della logistica

La portualità italiana in questi giorni è ritornata con il padiglione di tutti i porti italiani a Monaco di Baviera per partecipare ad una delle fiere più importanti al mondo nel settore della logistica. Oramai in crescita da tempo, la TL ha registrato quasi 2500 espositori con una media di 50,000 visitatori al giorno.

Una 4 giorni intensa con numerosi incontri con operatori del settore, delegazioni in visita istituzionale oltre alla visita ufficiale del Vice Ministro Edoardo Rixi che ha effettuato il “taglio del nastro” di apertura dello stand, nonché l’Ambasciatore Italiano in Germania S.E. Armando Varricchio che ha fatto una visita ufficiale con i presidenti delle AdSP.

“Come ho già avuto modo di dire, dopo anni di forzata sospensione delle partecipazioni a questa tipologia di manifestazioni, siamo di nuovo insieme a questo importante evento” ha commentato il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri.

“L’Italia è un paese al centro del Mediterraneo che, come noto, è ritornato al centro delle rotte di scambi delle merci. Noi vogliamo essere proattivi in questa fase di trasformazione e porci come sistema portuale e logistico del Paese. Ora è momento giusto per promuovere e comunicare al meglio e soprattutto in ambito internazionale le potenzialità del nostro comparto. L’attenzione mostrata da parte delle istituzioni, oltre agli operatori che hanno visitato lo stand dimostrano che stiamo lavorando andando nella giusta direzione ”, ha concluso Giampieri.