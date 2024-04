Monaco di Baviera. Concerto di musica contemporanea, tre nostri concittadini tra i compositori

Lunedi 22 aprile a Monaco di Baviera nella Rubinstein-Saal presso la prestigiosa fabbrica di pianoforti Steinway la società dei compositori bavaresi (Tonkünstler München e.V) ha organizzato un concerto di musica da camera per clarinetto e pianoforte con musiche composte tra gli altri da tre concittadini civitavecchiesi. Il titolo della serata “Italia reale, la nuova via del realismo” in programma musiche di Nino Rota, Giancarlo Cardini, il brano “Summit” del prof. Bruzzese, l’ “Adagio e Allegro in sol minore” di Edoardo Pirozzi (nel quale è presente un quarto civitavecchiese il Prof. Piero Iacobelli autore della cadenza) e la “Suite” per clarinetto e pianoforte del giovane Emiliano Manna. Gli interpreti Flavia Feudi al clarinetto e Duccio Beverini al pianoforte hanno interpretato magistralmente tutti questi nuovi brani che si aggiungono ora al loro repertorio classico. La reazione del pubblico a questo stile comprensibile e popolare e’ stata molto positiva e sottolinea come anche la musica contemporanea possa essere patrimonio culturale di tutti quando non è chic ed elitaria