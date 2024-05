CIVITAVECCHIA – Per festeggiare il proprio 127° anno, la Compagnia Portuale Civitavecchia, anche in ottica dell’annunciata e possibile riforma dei porti e in continuità con l’evento di Genova dello scorso 25 marzo, vuole invitare tutto il cluster portuale locale e nazionale ed ogni cittadina e cittadino all’importante convegno pubblico riguardante “La fornitura del lavoro portuale temporaneo: certezza della flessibilità portuale regolata nelle incertezze delle crisi geopolitiche”.

L’evento, che si svolgerà lunedì 20 maggio alle ore 17:00 presso la sala Poggi della Compagnia Portuale in Civitavecchia e che vedrà alternarsi personalità politiche e competenti del mondo portuale, è stato patrocinato da Assoporti, dalla Guardia Costiera, dall’AdSP del Mar Tirreno Centro settentrionale e da ANCIP.

Aprirà il Comandante del Porto di Civitavecchia e Direttore marittimo del Lazio, CV (CP) Michele Castaldo, con i propri saluti istituzionali al quale seguirà il Dott. Gaudenzio Parenti, Direttore generale ANCIP con una relazione introduttiva circa “Il ruolo attuale e futuro dei soggetti autorizzati a fornire lavoro portuale temporaneo ex art. 17 l.n. 84/94. Seguirà il panel “Possibili scenari politici ed evolutivi dei soggetti autorizzati a fornire lavoro portuale temporaneo ex art. 17 l.n. 84/94” in cui saranno protagonisti la Sen. Raffaella Paita* della 5° Commissione Bilancio, le On. Valentina Ghio, Maria Grazia Frijia e l’On. Roberto Traversi* della IX Commissione Trasporti, l’On. Mauro D’Attis* della V Commissione Bilancio con Amedeo D’Alessio, Maurizio Diamante e Giuliano Galluccio segretari nazionali porti e marittimi rispettivamente della Filt CGIL, Fit CISL e UILTRASPORTI.

Sarà poi la volta del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale, Dott. Pino Musolino, che insieme al Presidente Compagnia Portuale Civitavecchia, Dott. Patrizio Scilipoti, colloquieranno sul modello Civitavecchia “come certezza di scenari futuri”.

Concluderà il convegno il Viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, On. Edoardo Rixi