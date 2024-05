Tarquinia, SI: ” Le amministrative non distraggano dalle responsabilità”

TARQUINIA – “Lo scempio del taglio dei 65 pini storici lungo viale Mediterraneo resta una ferita indelebile e dolorosa per i cittadini e le cittadine di Tarquinia.

Per questo motivo Sinistra Italiana Tarquinia ha per voce del Senatore di AVS Peppe de Cristofaro chiesto conto con una interrogazione ai Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica e della cultura di fare chiarezza su questo atto di imperio del Sindaco a cui la competente Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale aveva più volte negato la necessaria autorizzazione paesaggistica.

– così in una nota stampa Sinistra Italiana Tarquinia attualmente in campagna elettorale per Tarquinia con il simbolo Alleanza Verdi Sinistra –

Il taglio dei nostri pini marittimi ha cambiato volto al nostro litorale e temiamo che gli intenti della destra vadano proprio in questa direzione: snaturare Tarquinia senza tenere conto della volontà di cittadine e cittadini.

Ringraziamo il Senatore de Cristofaro e attendiamo di comprendere se la posizione dei Ministri è in linea con la loro compagine territoriale e quindi contro anch’essi al volere di comitati, associazioni e tarquiniesi.”

Sinistra Italiana Tarquinia