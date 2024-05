Comitato per Sposetti Sindaco: “Il teatrino politico di queste ore è qualcosa che Tarquinia non merita!”

TARQUINIA – “In queste ultime ore, in prossimità della presentazione delle liste elettorali, stiamo assistendo a “cose che voi umani…”, come recitava un film di culto di qualche tempo fa. Tentativi di accaparramento in extremis di forze politiche, di personaggi e soggetti fino a ieri impegnati su fronti avversi, che nello spazio di un mattino saltano da una parte all’altra della barricata, in una sorta di “raccolta indifferenziata” (ovviamente senza riferimento alcuno alla materia solitamente oggetto della raccolta), dove i contenitori, più che di idee e di progetti condivisi, stanno trasformandosi in calderoni somma-voti, vere e proprie “armate Brancaleone” dove si ritrovano quelli che hanno raccolto le firme contro la ZTL con quelli che hanno istituito la ZTL, quelli che da anni si erano candidati a sindaco e che ora chiedono un posticino in lista da consiliare semplice, quelli che dicevano “mai con Tizio”, che all’improvviso scoprono affinità elettive evidentemente prima nascoste …

Noi siamo certi che i cittadini, l’8 e 9 giugno prossimi, capiranno che il teatrino piuttosto avvilente che la politica tarquiniese in queste ore sta mettendo in scena, è qualcosa che questa città non merita”

Coalizione per Francesco Sposetti Sindaco