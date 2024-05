Tidei (Stati Uniti d’Europa): “Oggi a Ventotene con Matteo Renzi e Gerardo Stefanelli per onorare la memoria di Altiero Spinelli”

LAZIO – “Questa mattina, insieme a Matteo Renzi e Gerardo Stefanelli ci siamo recati a Ventotene per onorare la memoria di uno dei padri dell’Unione Europea, Altiero Spinelli.

Proprio oggi in cui si celebra la Festa dell’Europa e, nella stessa giornata, la memoria per le vittime del terrorismo.

Due ricorrenze che cadono nello stesso giorno e mi fanno riflettere sul senso più profondo della parola unità. La capacità che l’Unione Europea può e deve avere nell’essere uno straordinario strumento di pace, di coesione, in grado di unire lì dove forze avverse cercano di dividere.

E a questo sogno e a questo ideale che noi dobbiamo tendere, con coraggio e concretezza. Impegnandoci tutti i giorni nel difenderlo”, lo afferma in una nota la consigliera regionale e candidata alla Elezioni europee con Stati Uniti d’Europa Marietta Tidei