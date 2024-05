Uniti per Civitavecchia, presentata da Marietta Tidei la lista a sostegno di Poletti

CIVITAVECCHIA -Ventidue nomi (su 24) completamente nuovi che hanno deciso di candidarsi per la prima volta. Undici donne e tredici uomini in tutto, in prevalenza dal mondo delle professioni e del sociale, noti o molto noti nel loro ambiente di lavoro .

E’ la Lista Uniti per Civitavecchia presentata ieri da Marietta Tidei, candidata alle elezioni Europee a sostegno di Paolo Poletti Candidato Sindaco e da Clemente Longarini coordinatore politico di Italia Viva.

Marietta Tidei ha sottolineato “le novità” della candidatura Poletti, che è nato e ha studiato a Civitavecchia ed è il candidato sicuramente più capace perché conosce perfettamente non solo le principali problematiche attuali, ma anche quelle in cui andiamo incontro. Ha deciso per l’amore che prova per la sua città, di mettere in campo tutta la conoscenza sviluppata in oltre 40 anni di lavoro, fatto soprattutto di rapporti e contatti Nazionali ed Internazionali ad altissimo livello. “Abbiamo dunque – ha concluso Marietta Tidei – la grande opportunità per rinascere, affrontando insieme a lui le enormi sfide che ci attendono”.

Clemente Longarini ha spiegato come si sia giunti da parte di Italia Viva alla decisione di appoggiare la candidatura di Poletti allargando subito dopo la scelta dei candidati a tutta l’area di Centro: “Costruire una casa per i Riformisti e i Moderati ovvero per quelli “di destra” che non si trovano a proprio agio nella Lega e in Fratelli d’Italia quando si parla di scuola, integrazione, diritti e a quelli “di sinistra” a cui viene ancora una volta negata la possibilità di un ricambio generazionale, di un rinnovamento di donne e di uomini (sempre gli stessi) e di idee (sempre le stesse). Insomma la solita minestra”.

Dal canto suo Paolo Poletti, ringraziando i candidati per l’impegno che si sono assunti, ha sottolineato come debbano essere le giovani generazioni a dover essere coinvolte per prime nelle decisioni che riguardano il futuro della città “perché il futuro è il loro e sicuramente Civitavecchia merita di più”.

“Questa – ha detto – mi è parsa una città abbandonata a se stessa che va incontro ad una fase di fortissima incertezza, ma al contempo ha una straordinaria occasione per imboccare, finalmente, la strada di uno sviluppo sostenibile a favore dell’ambiente, della salute e dell’occupazione”

BALLONI ALVARO

CARBONE ANTONIO

COSIMI EROS

COZZOLINO VALENTINA

CRESCENTINI GUERRINA

CRISOSTOMI JENNY

EPUREANU ILEANA

FORMISANO GIOVANNI

GATTI ALESSIO

GIOVANI FRANCESCO

MAGRI’ IVAN detto MAGRI

MATTEI MARIA ANTONIETTA

MAZZARINI MASSIMO

MIDIO CHIARA

MIGNANTI SILVANO

PAPPALARDO FABRIZIO

RANUCCI ALESSANDRA

SACCONI ELISABETTA

SENA DONATELLA

SPANO MICHELA

TRANZILLO SILVIO

ZACCAGNINO PIETRO

ZAPPI GERMANA

ZENO STEFANO