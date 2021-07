La Frasca brucia…

CIVITAVECCHIA – Un vasto incendio sta bruciando da questo pomeriggio all’interno del Camping La Frasca. Secondo alcuni presenti sul luogo il fuoco sarebbe divampato all’altezza della guardiola all’ingresso, tra il primo e il secondo settore, e avrebbe ormai raggiunto quasi tutto il campeggio fino all’altezza dell’ottavo settore; fiamme alte, casette di legno bruciate e si sono sentite le esplosioni presumibilmente delle bombole ancora all’interno delle casette. Sul posto vigili del fuoco, croce rossa, protezione civile, carabinieri e polizia. Intervenuto anche un elicottero che probabilmente per il forte vento non è riuscito a completare l’intervento. Lavoro incessante ancora in corso da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.