CNA, Attilio Lupidi è il nuovo vicesegretario

La CNA di Viterbo e Civitavecchia ha una nuova figura nel proprio organico. Una decisione presa per essere maggiormente incisivi nell’azione di tutela e rappresentanza del mondo dell’artigianato e delle piccole e medie imprese. Attilio Lupidi è il nuovo vice segretario dell’Associazione.

Ieri sera si è riunita la presidenza della CNA di Viterbo e Civitavecchia, che ha deciso dare man forte alla segretaria Luigia Melaragni, nominando Lupidi suo vice. Laureato in economia e commercio, Lupidi ha 47 anni ed è in CNA dal 2000. È stato responsabile di sede della CNA di Tarquinia dal 2001 al 2011, dal 2014 è amministratore delegato della Upav Servizi, la società del sistema CNA nata per offrire e gestire una vasta gamma di servizi sia alle imprese che ai cittadini.

“Questa scelta – dice la segretaria Luigia Melaragni – è stata dettata dalla nostra volontà di essere ancora più incisivi e puntuali nell’attività sindacale della CNA. Abbiamo quindi deciso di rafforzare la squadra inserendo una persona valida e con grande esperienza nel settore”.

“Quello che mi è stato affidato – spiega Lupidi – è un incarico di grande responsabilità, cui mi dedicherò con il massimo impegno. Questo tenendo sempre bene a mente che il nostro lavoro è tutelare gli interessi delle imprese, affiancarle nelle situazioni di difficoltà e fornire alle stesse servizi sempre più efficienti. L’obiettivo è rafforzare il ruolo delle imprese e creare per loro nuove opportunità”