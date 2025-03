Pane di Santa Rosa e pesce di Sant’Andrea, la Pasticceria Garibaldi protagonista di Linea Verde

VITERBO – Da Santa Rosa a Sant’Andrea. La Pasticceria Garibaldi sarà protagonista di Linea Verde nella puntata di sabato prossimo, in onda alle 12,30 su Rai1, con i due prodotti legati alle feste: rispettivamente il pane e il pesce di cioccolata. “Una nostra impresa ambasciatrice delle tradizioni viterbesi sulla rete ammiraglia di mamma Rai: non possiamo che complimentarci ed esserne orgogliosi”, commenta Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia.

L’impresa associata alla Cna si trova in via Garibaldi, proprio sulla parte iniziale del percorso della Macchina. Qui Monica Caradonna – conduttrice del programma insieme a Elisa Isoardi – ha potuto immortalare tutte le fasi della lavorazione del pane di Santa Rosa e del pesce di Sant’Andrea.

“Linea Verde – dice Moreno Pierini della Pasticceria Garibaldi – era interessata a queste nostre due tradizioni, che noi abbiamo non solo descritto, ma anche realizzato nel nostro laboratorio di fronte alle telecamere”. Moreno si è occupato del pane, che tra gli ingredienti vede in primo piano le nocciole dei Cimini; il fratello Marco invece del pesce. “Abbiamo fatto una dimostrazione in laboratorio – continua Pierini – raccontando anche alcuni aneddoti legati alle feste e la storia delle tradizioni”.

Ovvero l’attesa per l’arrivo del pesce di cioccolata, portato da Sant’Andrea la sera del 29 novembre e lasciato sul piattino messo sul davanzale della finestra dai bambini. E la festa di Santa Rosa patrimonio Unesco, con il Trasporto della Macchina il 3 settembre e la ricorrenza religiosa il giorno successivo.

“Ci sarà un bel ritorno di immagine – conclude Lupidi – per Viterbo e per tutta la Tuscia. I nostri complimenti a tutto lo staff della Pasticceria Garibaldi: meritano questa vetrina per l’amore che mettono ogni giorno nel loro lavoro, con risultati sempre eccellenti”.