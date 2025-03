Santa Marinella, Pd: “Grande partecipazione all’incontro “Dibattito ddl sicurezza e pari opportunità”

SANTA MARINELLA – Dalla consigliera PD del Comune di Santa Marinella Paola Fratarcangeli riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì, la splendida cornice della Casina Trincia ha ospitato un incontro-dibattito di grande rilevanza sul tema del ddl sicurezza “Limiti e fragilità”. Questo evento si è rivelato un’importante opportunità di confronto e riflessione su un argomento che tocca profondamente le vite dei cittadini.

Grazie agli interventi appassionati e ben strutturati dei relatori, siamo stati guidati attraverso le pieghe dell’impianto normativo del decreto n. 1660 attualmente in studio per la successiva approvazione al Senato. È stata una spiegazione chiara e accessibile, lontana dal linguaggio tecnico che spesso rende difficile la comprensione di questioni così importanti.

Un aspetto interessante emerso durante il dibattito e sottolineato dai relatori, è stato il contrasto tra “sicurezza” e “giustizia sociale”. Un tema urgente considerando la crescente emarginazione economica e culturale di chi resta indietro nella nostra società. La risposta del Governo alle sfide del disagio sociale si concretizza, purtroppo, in politiche repressive e securitarie, senza che questo comporti un aumento effettivo delle risorse per le Forze di Polizia, sia umane che tecnologiche.

In qualità di delegata alle Pari Opportunità – dichiara la consigliera Paola Fratarcangeli – credo fermamente che la soluzione debba abbracciare un approccio a 360 gradi: è necessario unire controllo e protezione, prevenzione e politiche sociali. Oggi, devianza e povertà camminano fianco a fianco, mentre microcriminalità ed esclusione dai diritti civili e sociali diventano una costante della nostra quotidianità, in particolare per donne e giovani, soprattutto stranieri.

Il Partito Democratico è dalla parte della Costituzione e dell’art. 3 che sancisce il principio di uguaglianza e di pari opportunità. Tuttavia, è evidente che ci troviamo di fronte a una sfida complessa, che la destra al Governo avrebbe l’obbligo di affrontare con un approccio equilibrato e costruttivo, mentre preferisce metodi giustizialisti ed autoritari, interpretando la sicurezza solo in termini securitari e non sociali.

Un ringraziamento va ai relatori, Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Lazio e Presidente della commissione trasparenza e legalità, di Cristina Michetelli, On. delegata patrimonio e bilancio della città metropolitana di Roma capitale, e di Denise Amerini, responsabile nazionale carceri e dipendenze CGIL, che con i loro preziosi contributi, hanno messo in evidenza le fragilità del sistema e la necessità di un cambiamento reale.

Non possiamo permettere – conclude Fratarcangeli – che il dialogo si limiti a slogan o soluzioni superficiali. Dobbiamo lavorare insieme per una società più giusta ed equa, in cui ogni cittadino possa sentirsi protetto e parte integrante della comunità.

Paola Fratarcangeli

Consigliera PD del Comune di Santa Marinella