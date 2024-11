Pd Santa Marinella e Santa Severa “Il Castello di Santa Severa: nemmeno a natale arriva la nuova convenzione con il Comune”

SANTA MARINELLA – Dopo il flop del cartellone estivo – dichiarano i dem – e le recenti beghe all’interno della Giunta Rocca non ancora risolte, a giorni dovrebbe partire l’allestimento del “Villaggio di Natale” al Castello di Santa Severa in seguito al bando indetto da Laziocrea.

Sebbene sia una buona opportunità di svago per le famiglie con bambini per le festività natalizie, è fondamentale riflettere sulla gestione complessiva del sito che ormai da quasi due anni “naviga a vista.”

“La criticità di questa gestione arrogante – dichiara la segretaria del PD locale, Lucia Gaglione – si ripercuote in modo negativo su tutte le azioni per le quali la Regione Lazio dovrebbe adoperarsi, tra queste ci sono anche la valorizzazione del Castello di Santa Severa e la sottoscrizione della nuova convenzione tra Regione Lazio e Comune di Santa Marinella.

Il Castello – continua la segretaria dem – non può vivere di valorizzazione a spot, fatta da una programmazione a singhiozzo con 30 giorni in estate, seguita dall’assenza totale di attività da settembre fino al periodo natalizio con il consueto villaggio di Natale per poi ricadere nell’oblio fino alla successiva estate.

Ad oggi, le uniche attività culturali svolte regolarmente sono quelle programmate dai Musei Civici con le conferenze organizzate dall’amministrazione comunale, dal direttore dei Musei e dal Gatc.”

Purtroppo, – continuano i dem – abbiamo più volte evidenziato la mancanza di progettualità e visione da parte della Giunta Rocca che con il suo atteggiamento miope, dimostra di non avere a cuore la valorizzazione del nostro territorio svilendone le potenzialità turistiche e di sviluppo.

“E’ evidente – dichiara la consigliera Paola Fratarcangeli delegata al castello di Santa Severa – che il destino del Castello si fa sempre più incerto, come incerta da due anni è la sottoscrizione della nuova convenzione tra la Regione Lazio e il Comune di Santa Marinella. Come tutti sanno, una convenzione già esisteva, pertanto sarebbe bastato rinnovarla con qualche piccolo ritocco che soddisfacesse entrambe le parti, invece ad oggi esiste solo una bozza rifiutata dall’amministrazione in attesa di essere rinegoziata. Tutto questo è preoccupante perché il Comune viene estromesso di fatto da qualsiasi gestione e programmazione di spazi ed eventi.”

Chiediamo di risolvere al più presto – concludono i dem – una situazione che si fa di giorno in giorno più grave e incresciosa sia per l’immagine pubblica della Regione stessa che soprattutto per la ricaduta negativa sulle legittime aspettative dei residenti del territorio di Santa Marinella e Santa Severa e delle migliaia di turisti che da sempre visitano con piacere le nostre terre.

PARTITO DEMOCRATICO SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA