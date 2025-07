“No a una falsa operazione naturalistica per uccidere gli animali”

SANTA MARINELLA – L’allarme arriva da LIPU Civitavecchia, ENPA Santa Marinella e Forum Ambientalista.

“Il Comune di Santa Marinella,” – scrivono le associazioni nel comunicato – ” infatti, ha convocato per lunedì 7 luglio alle ore 18:30, presso l’Aula consiliare “Silvio Caratelli”, in via Cicerone, un’assemblea pubblica rivolta alle associazioni venatorie e ai cacciatori residenti.

Il Comune intende istituire un’azienda faunistica venatoria che ha l’unica funzione di favorire la caccia, non la tutela della biodiversità. Il 7 luglio intende discuterne solo con chi imbraccia la doppietta per divertirsi uccidendo animali indifesi, tagliando fuori le associazioni di tutela della natura, le associazioni sportive e micologico-scientifiche.

L’ambiente è un bene fondamentale di tutti e non soltanto di una sola categoria. Oltre tutto, sempre più cittadini frequentano la natura per attività ludico sportive, di ricerca scientifica o di divulgazione. Quindi LIPU Civitavecchia – Monti della Tolfa, ENPA Santa Marinella e Forum Ambientalista auspicano un’apertura in tal senso”

P. Lipu Civitavecchia e Monti della Tolfa

Alessia Colle

P. ENPA Santa Marinella

Cristina Civinini

P. Forum Ambientalista

Simona Ricotti