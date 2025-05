Il 7 giugno “Tutti insieme accessibilmente – Natura senza barriere”

CIVITAVECCHIA – Il 7 giugno si terrà a Civitavecchia l’iniziativa “Tutti insieme accessibilmente – Natura senza barriere”, un’escursione inclusiva al Monumento Naturale della Frasca con visita guidata alle Terme di Traiano. L’evento, organizzato da FederTrek e Disability Pride Network, è realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Civitavecchia.

L’escursione, che prevede partenza alle ore 10:30 dal parcheggio della Frasca, è aperta a un massimo di 100 partecipanti e prevede servizi dedicati per garantire la piena accessibilità. Saranno infatti disponibili carrozzine da escursionismo Joëlette, interpretariato in Lingua dei Segni Italiana, guide specializzate per persone non vedenti e accompagnatori dedicati a persone con disabilità cognitive.

L’iniziativa rappresenta, nelle parole del sindaco Marco Piendibene, “un’occasione per riaffermare il principio che l’accesso alla natura e alla cultura deve essere garantito a tutte e tutti. È un progetto che unisce valori ambientali e sociali in un luogo simbolico della nostra città, e che rende onore all’impegno civico di tante realtà del territorio”.

L’assessore all’Ambiente Stefano Giannini sottolinea come “l’attenzione all’accessibilità sia parte integrante della valorizzazione dei nostri luoghi naturali e storici. La Frasca e le Terme rappresentano un patrimonio comune, che deve poter essere vissuto pienamente anche da chi ha esigenze particolari”.

Per l’assessora ai Servizi alla Persona e ai Servizi Socio-assistenziali Antonella Maucioni, “iniziative come questa sono la testimonianza concreta di una comunità che sceglie di non lasciare indietro nessuno. È il frutto di una sinergia tra istituzioni e associazionismo che ha come obiettivo l’inclusione reale, non solo dichiarata”.

Valentina Di Gennaro, delegata alle Pari Opportunità del Comune di Civitavecchia, evidenzia che “la parità di accesso è un principio che si afferma attraverso scelte operative. Portare avanti eventi come questo significa dare seguito a un impegno costante contro le disuguaglianze”.

Il consigliere comunale Ismael De Crescenzo, che ha contribuito all’organizzazione dell’iniziativa, ringrazia “tutte le persone che hanno lavorato con dedizione per la buona riuscita di questa giornata. Sarà un’occasione non solo per promuovere l’accessibilità, ma anche per condividere un momento collettivo di conoscenza e appartenenza”.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Per informazioni: 3393275017 – disabilitypridenetwork@gmail.com