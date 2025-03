Energia, 320 milioni per l’autoproduzione. Gismondi, Cna: “Tempi strettissimi per le domande, noi a disposizione delle imprese”

VITERBO – Impianti solari fotovoltaici e mini eolici, c’è il decreto direttoriale del Mimit. Si parla di 320 milioni di euro da risorse Pnrr a favore delle pmi per investimenti in interventi di installazione di impianti rinnovabili destinati all’autoproduzione. “Ma i tempi sono strettissimi, invitiamo dunque le imprese interessate a contattare subito la Cna, a disposizione per predisporre le domande”, commenta Alessio Gismondi, presidente dell’Associazione di Viterbo e Civitavecchia.

La procedura sarà a graduatoria, i 320 milioni sono per le pmi che puntano sull’autoproduzione di energia. Il tutto attraverso contributi a fondo perduto che variano dal 30 al 50%. Le imprese devono avere sede in Italia, gli investimenti ammissibili saranno tra 30mila e 1 milione di euro, un solo progetto per impresa.

Le domande possono essere presentate dal 4 aprile al 5 maggio 2025. “Le risorse – dice Gismondi – potevano essere maggiori, la burocrazie è tanta e il tempo pochissimo. In questo contesto, ciò che la Cna può fare per ottimizzare questi fattori è mettere a disposizione delle imprese la nostra esperienza e consentire loro di presentare domanda senza rischiare di incorrere in errori che potrebbero inficiarne il buon esito”.

Il presidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia parla anche di burocrazia perché l’elenco di documenti tecnici richiesti per accedere ai fondi risulta piuttosto fitto.

“La Cna – conclude Gismondi – è fianco delle pmi per fornire l’assistenza necessaria nella predisposizione della domanda”. Per informazioni è possibile contattare l’Associazione ai numeri 0761.2291 e 0761.229220.