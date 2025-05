Al via il 10 giugno i lavori PNRR allo Stadio del Nuoto

CIVITAVECCHIA – Inizieranno lunedì 10 giugno i lavori di riqualificazione dello Stadio del Nuoto “Marco Galli”, finanziati con fondi PNRR e coordinati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

L’intervento, dal valore complessivo di oltre 1,3 milioni di euro, rientra nel Piano Urbano Integrato “Poli di Sport, Benessere e Disabilità” e prevede un importante efficientamento energetico dell’impianto: la struttura passerà dalla classe energetica D alla B, con un pacchetto di interventi che include la sostituzione di oltre 900 mq di superfici vetrate, il risanamento dei pilastri in acciaio, la realizzazione di un cappotto termico esterno, oltre all’installazione di nuove Unità di Trattamento Aria (UTA) con recupero termodinamico ad alta efficienza.

«L’avvio del cantiere il 10 giugno è stato definito sulla base del cronoprogramma esecutivo appena trasmesso – ha dichiarato il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico –. Come Amministrazione abbiamo fatto il massimo per accompagnare la conclusione della stagione sportiva in corso, pur sapendo che l’inizio della prossima sarà inevitabilmente condizionato. Tuttavia, con la chiusura dei lavori prevista per il 30 ottobre, si punta a riprendere le attività da novembre, contenendo per quanto possibile i disagi per le società e per l’utenza, anche non agonistica. È un intervento che migliorerà concretamente l’efficienza energetica e la qualità ambientale di uno dei nostri impianti più strategici.»

Durante l’intervento, l’impianto rimarrà chiuso al pubblico. La comunicazione è già stata trasmessa alla società attualmente concessionaria della struttura.

Nel frattempo, l’Amministrazione ha avviato la redazione del bando pubblico per l’affidamento della futura gestione, basato su criteri di trasparenza, qualità e piena valorizzazione della funzione sportiva e pubblica dell’impianto.

Il Sindaco Marco Piendibene ha commentato : «L’avvio dei lavori rappresenta un passaggio atteso e fondamentale per la nostra comunità. Grazie al PNRR e al contributo della Città Metropolitana, realizziamo un’opera che consentirà un salto di qualità strutturale e ambientale. Miglioreremo in modo sostanziale l’efficienza energetica dello Stadio del Nuoto, rendendolo più sostenibile, sicuro e confortevole, sia per gli atleti che per il pubblico. Siamo consapevoli dei disagi temporanei, ma questo cantiere rappresenta un investimento concreto sul futuro dello sport a Civitavecchia. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo intervento.»