“CineMagia”: tre serate speciali al Cinema Moderno di Cerveteri

CERVETERI – Venerdì 16 maggio inizia “CineMagia”: al Cinema Moderno di Cerveteri, tre serate dedicate alla proiezione di docufilm, cortometraggi e lungometraggi, tutte con ingresso gratuito e numerosi ospiti del mondo del cinema. Ad organizzarlo e promuoverlo, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri in collaborazione con i gestori del Cinema Moderno, l’unica sala cinematografica nel raggio di 40km, Mario Giuffrida e Isabella Della Longa.

Nel primo appuntamento, quello in programma venerdì 16 maggio alle ore 21:30, in programma la proiezione di cinque cortometraggi. Si tratta di “Pinocchio reborn” di Matteo Cirillo, “Sharing is caring” di Vincenzo Mauro, “Nero” di Claudio Agostino, “33” di Federico Giovanni Sardi De Letto e “Hold On” di David Barbieri. Tutti e cinque i registi saranno presenti in sala per rispondere alle domande del pubblico.

A loro, si aggiungerà Pier Luigi Manieri, saggista, esperto di cinema, musica, comunicazione e mass media, scrittore, formatore e regista. Presenta la serata, la conduttrice di radio e Tv Arianna Ciampoli.

“Una rassegna che punta a promuovere l’arte cinematografica in generale, a far conoscere nuovi mondi, nuovi registi ma anche a valorizzare e a far conoscere il Cinema Moderno di Cerveteri, una realtà aggregativa e culturale di assoluto valore per il nostro territorio – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – già nelle scorse settimane il Cinema della nostra città ha ospitato appuntamenti speciali in sala, con incontri che hanno preceduto le proiezioni di film anche di recente uscita nelle sale, facendo registrare sempre il tutto esaurito o quasi. Come Amministrazione comunale siamo dunque felici di poter dare vita a questa rassegna, tre appuntamenti per tre venerdì sera, tutti ad ingresso gratuito. Un’occasione per stare insieme, per appassionarsi a nuovi stili cinematografici, per avvicinarsi ancora di più al cinema con l’auspicio anche che il pubblico possa riempire la sala del Cinema Moderno sempre con costanza e passione”.

“Il rapporto tra Cerveteri e il mondo del cinema è sempre estremamente forte – aggiunge la Cennerilli – oltre ad essere stata negli anni location di grandi film e luogo di ispirazione per tanti registi, nelle molteplici occasioni in cui all’interno dell’offerta culturale c’è stato il cinema la risposta della cittadinanza è sempre stata molto forte. E sempre in tema di cinema, non è un caso che per la sfilata dei carri allegorici della prossima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti il tema scelto sia proprio quello del cinema e dei grandi film. Non mi resta altro dunque, che dare a tutti l’appuntamento in sala per questi tre appuntamenti”.

Le altre serate di “CineMagia” si svolgeranno venerdì 23 Marzo 2025, alle ore 19:30 , con la proiezione di “Oltre il Mare” di Irio Pusceddu, un omaggio alla nutrita comunità sarda residente a Cerveteri, e venerdì 30 maggio alle ore 21:30, una serata che sarà dedicata al dibattito sul futuro del cinema, tra crisi del settore, nuove tecnologie, piattaforme digitali e nuovi modi di fruire e fare cinema