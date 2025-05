“La Domenica in Piazza”: artigianato e musica dal vivo a Cerveteri con i commercianti di Largo Almunecar

CERVETERI – Antiquariato, artigianato, oggettistica, vintage, rigatteria, collezionismo, curiosità, musica ed intrattenimento. A Largo Almunecar a Cerveteri nasce “La Domenica in Piazza”, iniziativa promossa dai Commercianti del centro, insieme all’Associazione “We For You – Cerveteri” e il Patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive e Mercati del Comune di Cerveteri. Il primo appuntamento è fissato per domenica 25 maggio e sarà replicato ogni quarta domenica del mese.

Commenta l’iniziativa, Manuele Parroccini, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Cerveteri, che dichiara: “Un appuntamento nato su intuizione dei commercianti di Largo Almunecar, un punto di riferimento per tantissimi cittadini e che può contare una moltitudine di esercizi commerciali capaci di soddisfare una clientela davvero vasta. Dai libri ai prodotti per il corpo e la bellezza, due attività della grande distribuzione, due esercizi commerciali storici come la merceria e l’edicola, passando per i prodotti per l’ufficio e cartoleria, il bar, la macelleria e un negozio di abbigliamento. Dalla loro unione, è nata questa iniziativa che vedrà nello spiazzale loro adiacente, una domenica diversa, con stand di artigianato e intrattenimento musicale”.

“Si tratta di una ‘giornata-pilota’ che sono felice di poter patrocinare come Assessore e che spero possa avere ampio riscontro da parte della cittadinanza – ha aggiunto Manuele Parroccini – sarà dunque occasione per passeggiare tra i vari stand ma anche per fare acquisti dai commercianti del posto che chiaramente saranno aperti e vi aspetteranno nelle loro attività. A tutti loro e agli artigiani dei vari stand, un caloroso augurio di buon lavoro e a tutti voi l’invito ad andarli a trovare”.