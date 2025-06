CSP: possibili ritardi nel ritiro dell’indifferenziata venerdì 6 giugno

CIVITAVECCHIA – Da CSP riceviamo e pubblichiamo

RACCOLTA DIFFERENZIATA – Giovedì 5 giugno 2025 – Si informano tutti i cittadini che nella giornata di venerdì 6 giugno 2025 potrebbero verificarsi dei ritardi nel ritiro dei rifiuti indifferenziati “porta a porta” in alcune zone della città. In particolare, in Via Aurelia Nord e Zona Sant’Agostino, in Zona Industriale, e nei quartieri di Borgata Aurelia e San Liborio.

Si raccomanda pertanto di lasciare esposti i mastelli per tutto il tempo necessario all’espletamento del servizio.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Vi invitiamo sempre a prestare molta attenzione alle comunicazioni fornite dalla nostra Azienda attraverso la nostra pagina ufficiale Facebook denominata “CSP INFORMA” ed il sito internet www.civitavecchiaservizipubblici.it relativamente a eventuali ritardi o più in generale sulle modalità di raccolta dei rifiuti.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl