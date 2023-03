Pattinaggio artistico, a Viterbo brillano le Roller Fairies della Cv Skating

CIVITAVECCHIA – Brillano le Roller Fairies al trofeo “Star Roller” di Viterbo, svoltosi sabato e domenica scorsi presso la pista del Cus Viterbo in via San Camillo de Lellis.

Le ragazze del pattinaggio artistico, allenate da Francesca Maura, Rebecca Profumo e Laura Giannini hanno ottenuto ottimi piazzamenti, dimostrandosi competitive in una piazza ambiziosa come quella di Viterbo. Numerosi i progressi messi in pista dalle ragazze civitavecchiesi, sia dal punto di vista tecnico che artistico.

“Le nostre ragazze – afferma l’allenatrice Francesca Maura – come ormai d’abitudine, sono riuscite a spiccare per eleganza e compostezza portando a termine i loro programmi di gara nonostante l’emozione che tipicamente accompagna questi momenti. Festeggiamo per le vittorie e impariamo dagli errori. Ringrazio le atlete per l’impegno che mettono ogni giorno in pista ed i loro genitori per accompagnarle in questo ambizioso ma soddisfacente percorso sportivo”.

Primi posti: Rebecca Renzi, Maria Vittoria Montaruli, Diana Lalli, Valeria Leonardi, Valentina Corradini, Emma Bonafede, Aurora Veccia, Dana Mazzalupi.

Secondi posti: Giulia De Girolamo, Aurora Vesce, Marika Calvia, Giulia Camilletti, Aurora Becattini.

Terzi posti: Maria Rita Donno, Giulia Lancioni.

Piazzamenti: Irene Rapacchietta, Emma Mancino, Miriam Guida, Emma Papa, Ginevra Artigiani, Alessia Regina, Viola Iodice, Rebecca Fiorini, Ilaria Caprolu, Giulia Pischedda, Diletta Brundu, Aurora Lancioni, Zaira Bomboi, Lucrezia Fochetti, Noemi Mori, Delia Mazzalupi.