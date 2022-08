Mtb Santa Marinella, da Fae di Oderzo e Montefiascone le vittorie di Gianfranco Mariuzzo e Lorenzo Borgi

SANTA MARINELLA – Ancora in bella evidenza gli atleti della Mtb Santa Marinella che hanno conquistato ottimi risultati come d’abitudine in più zone d’Italia.

Bella affermazione di Gianfranco Mariuzzo alla Mtb tra Le Vigne del Ponte a Fae di Oderzo nella mountain bike cross country e sempre nel fuoristrada è arrivato un successo firmato Lorenzo Borgi alla Granfondo dell’Est! Est!! Est!!! tra i master 7 e per Cabbirio Capati il quarto posto tra i master 5 nel giro corto.

Cristiano Mastropietro ha concluso il cammino nel circuito XCO Lazio Cup con il quarto posto in classifica tra i master 3.

Anche nelle corse su strada il team altolaziale non ha sfigurato con due quarti posti: Michele Feltre alla Cronoscalata di Valpiana in Veneto e Fabio Risoluti al Campionato Nazionale Aics nella prova a cronometro disputata a Piegaro in Umbria.