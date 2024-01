Hockey in line: Snipers Tecnoalt in trasferta a Forlì

CIVITAVECCHIA – Saranno impegnati dì nuovo in trasferta gli Snipers Tecnoalt che dopo la parentesi coppa Italia si rituffano in campionato.

I civitavecchiesi saranno di scena sul campo di Forlì per la “seconda andata” di questo strano campionato. I forlivesi hanno vinto entrambi gli scontri diretti fin qui, seppur di misura (2-1 e 1-0) e per i Tecnoalt c’è grande voglia di rivalsa.

“Le sfide fra noi e Forlì sono sempre molto equilibrate – afferma il presidente Riccardo Valentini, questa settimana anche allenatore a causa dell’influenza a coach Gavazzi – e vengono sempre decise da episodi. Nelle scorse partite hanno girato in favore a loro, dovremo essere bravi ad aiutare la fortuna ad aiutarci”.

Fischiò d’inizio ore 18, in formazione assenti solamente i fratelli Tranquilli