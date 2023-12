Hockey in line, serie B: troppo Vicenza per gli Snipers TECNOALT

CIVITAVECCHIA – E’ arrivato un prevedibile ko dalla trasferta di Vicenza per gli Snipers TECNOALT, impegnati nel campionato nazionale di serie B. I fortissimi Hc Vicenza si impongono infatti per 9-1 contro i civitavecchiesi, anche rimaneggiati a causa di influenze di stagione e motivi personali.

Il Vicenza, che ricordiamo ha per buona parte la rosa della formazione che solamente a maggio 2023 si laureava campione d’Italia, mette in campo una prima linea di livello internazionale contro cui nulla possono i volenterosi TECNOALT.

In rete il 15enne Ruggero Meconi.

Questo il commento dell’allenatrice Martina Gavazzi:

“E’ un piacere giocare partite di altissimo livello come questa contro il Vicenza per mettersi alla prova – afferma – ovviamente il Vicenza si conferma ancora una volta un fuori categoria per la serie B. Noi abbiamo fatto del nostro meglio e abbiamo ancora di fronte altre partite contro questo avversario, lavoreremo per migliorare sempre di più”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Manuel Fabrizi, Ravi Mercuri, Alessio Galli, Alfonso Jerez, Ruggero Meconi, Michelangelo Tranquilli, Manlio Mandolfo, Marco Stefani, Luca Tranquilli. Allenatrice: Martina Gavazzi.