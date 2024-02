L’under 18 elite Snipers Pizzeria Red Carpet finisce al primo posto la prima fase di campionato

CIVITAVECCHIA – L’ultima gara, giocata domenica al PalaMercuri, non ha regalato sorprese: i civitavecchiesi hanno dominato contro i Gufi Parma vincendo con un netto 11-0.

Nonostante l’assenza di alcune giocatrici e dello staff tecnico (Gavazzi, Valentini e Giannini erano impegnati con la Coppa Italia femminile) i ragazzi guidati da coach Gin Tonj Meconi hanno avuto nettamente la meglio dei propri avversari al termine di una partita condotta in lungo ed in largo e nella quale hanno potuto trovare spazio tutti gli elementi.

“La forza della Cv Skating è anche questa – afferma il presidente Valentini – riuscire ad onorare, e al meglio, più impegni in contemporanea in più parti d’Italia. I ragazzi sono stati bravi, oltre a vincere con merito si sono comportati bene e con rispetto e tutto il roster ha trovato spazio. Il primo posto ad inizio stagione sarebbe stato impensabile, ora andiamo avanti per la nostra strada e contiamo di fare bella figura sia alla Coppa Italia del 24-25 febbraio che nella seconda fase che inizierà a marzo”.

I presenti: Francesca Borgi, Ruggero e Bernardo Meconi, Daniele Ceccotti, Emanuele Scotti, Manuel Carannante, Mattia Cesarini, Francesco Taglioni, Emanuel Mendola, Leonardo Pistola, Luis Tuduran, Giulia Buzzi, Aurora De Fazi. Allenatore: Gin Tonj Meconi.