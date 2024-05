Scontro tra un furgone e un bus turistico sull’ autostrada Roma – Civitavecchia

CERVETERI – Brutto incidente questa mattina, intorno alle ore 11.30, al km 27 dell’autostrada A12, Roma – Civitavecchia, in direzione Roma. Per cause in corso di accertamento un furgone ha violentemente tamponato un autobus di turisti spagnoli. Immediato l’intervento della squadra 26A dei Vigili del Fuoco di Cerveteri che hanno operato con impegno per liberare l’autista del furgone rimasto incastrato tra le lamiere. Affidato al personale sanitario del 118 l’autista è stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale Aurelia Hospital a Roma. Tutti illesi i passeggeri spagnoli che viaggiavano sul bus turistico. Sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e al personale dell 118 anche la Polizia Stradale e il personale di società autostrade