E’ venuta a mancare Maria Teresa Monanni, pilastro storico della famiglia Venanzi

CIVITAVECCHIA – Questa notte è venuta a mancare Maria Teresa Monanni circondata dall’affetto dei suoi cari. Maria Teresa lascia 3 figli Giorgio, Stefano e Giulio Venanzi. Una donna che ha sostenuto la sua famiglia fino all’ultimo non facendo mancare, anche con la sua simpatia nonostante gli ultimi momenti di difficoltà , l’affetto importante ai suoi cari. I funerali si terranno domani, venerdì 17 maggio, alle ore 15 presso la Chiesa dei Salesiani in via Buonarroti a Civitavecchia. Alla famiglia, ai nipoti, al figlio Giorgio Venanzi e alla nuora Maria Cristina Ciaffi le più sentite condoglianze