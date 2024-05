Lo storico Ilan Pappé sottoposto a indagine dell’FBI al suo arrivo all’aeroporto di Detroit

Ilan Pappé è uno storico israeliano, professore di storia all’Università di Exeter nel Regno Unito e antisionista. Allontanato dalla sua terra per le sue posizioni critiche è uno dei rappresentanti della “Nuova storiografia israeliana”, corrente di storici poco amata da quei governi che gradiscono raccontare una storia romanzata della guerra contro i palestinesi. Ilan Pappé ha denunciato sul suo profilo Facebook che lunedì, atterrato all’aeroporto di Detroit (USA), è stato trattenuto e sottoposto a indagine da parte dell FBI. Questa la sua dichiarazione:

“Sapevate che i professori di storia settantenni minacciano la sicurezza nazionale americana?

Sono arrivato lunedì all’aeroporto di Detroit e sono stato sottoposto a un’indagine di due ore dall’FBI, e anche il mio telefono è stato sequestrato.

La squadra dei due uomini non è stata offensiva o scortese, devo dire, ma le loro domande erano davvero fuori dal mondo!

“Sono un sostenitore di Hamas? Considero le azioni israeliane a Gaza un genocidio? qual è la soluzione al “conflitto” (seriamente è quello che hanno chiesto! )”

chi sono i miei amici arabi e musulmani in America… da quanto tempo li conosco, che tipo di rapporto ho con loro”

In alcuni casi li ho indirizzati ai miei libri, e alcuni casi ho risposto in modo laconico sì o no… (Ero abbastanza esausto dopo 8 ore di volo, ma questo fa parte dell’idea).

Hanno avuto una lunga conversazione telefonica con qualcuno, gli israeliani? ,

e dopo aver copiato tutto sul mio telefono mi hanno permesso di entrare.

So che molti di voi hanno avuto esperienze ben peggiori, ma dopo che Francia e Germania hanno negato l’accesso al Rettore dell’università di Glasgow per essere palestinesi… Dio sa cosa succederà dopo.

La buona notizia è che azioni come questa degli USA o dei paesi europei intraprese sotto pressione della lobby filo-israeliana o di Israele stesso puzzano di puro panico e disperazione in reazione al fatto che Israele diventerà molto presto uno stato paria con tutte le implicazioni di tale status”