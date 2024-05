Grasso: “Rinnovo convenzione PAS un’ottima notizia e una vittoria per le famiglie di Civitavecchia!”

CIVITAVECCHIA – “Grazie alla determinazione e alla responsabilità dimostrate dall’Autorità di Sistema Portuale e dal Presidente Pino Musolino, la convenzione con la PAS è stata rinnovata, assicurando così un futuro lavorativo stabile per oltre 60 famiglie della nostra comunità.

È stato un momento di incertezza che finalmente si è risolto positivamente, grazie anche al prezioso contributo di tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo.

Non è un caso se il tema che ho scelto per la mia campagna elettorale come candidato sindaco di Civitavecchia sia proprio quello dello Sviluppo e su di esso si incentra il mio programma. Il lavoro ed il benessere delle famiglie è parte integrante dello Sviluppo per una città migliore e per il futuro dei cittadini.

Ora è il momento di continuare su questa strada, impegnandosi per garantire servizi efficienti al nostro porto e assicurando che la società possa progredire senza intoppi. È un risultato che va celebrato, ma anche un impegno per il futuro: insieme possiamo costruire una Civitavecchia più forte e prospera per tutti!” È quanto afferma in una nota Massimiliano Grasso, candidato sindaco di Civitavecchia per il centrodestra