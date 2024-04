Hockey in line, gli Snipers TECNOALT chiudono con una larga vittoria la regular season di serie B

CIVITAVECCHIA – Finisce con un’ampia vittoria la regular season degli Snipers TECNOALT che sconfiggono 11-1 i Mammuth Roma nell’ultima giornata al PalaMercuri. Il match era ininfluente ai fini della classifica ma ha visto comunque una formazione civitavecchiese in salute che fin dai primi cambi ha imposto il proprio ritmo ed il proprio gioco agli avversari che chiudono il campionato con 0 punti in classifica.

Coach Valentini ruota tutti gli effettivi a disposizione ed ottiene buone risposte da tutti: esordio assoluto in prima squadra da titolare per la giovanissima portiera Francesca Borgi, prima tripletta per Alessio Galli.

“Sapevamo che la partita contro Roma non nascondesse troppe insidie – afferma il presidente/allenatore Valentini – ma i ragazzi sono stati bravi comunque a non sottovalutare l’impegno e a giocare con concentrazione. Ora testa ai play off, dove i valori si azzerano e inizia un nuovo campionato. Affronteremo il Vicenza delle stelle, una formazione allestita con un budget che fa invidia anche alle formazioni di serie A. Il pronostico è già scritto ma noi faremo il possibile per rendergli la vita difficile ed onorare l’impegno al meglio”.

I presenti: Francesca Borgi, Manlio Mandolfo, Alessio Galli, Alfonso Jerez, Marco Stefani, Gianmarco Novelli, Manuel Fabrizi, Ravi Mercuri, Michelangelo Tranquilli, Bernardo e Ruggero Meconi, Emanuele Scotti. Alleantore: Riccardo Valentini