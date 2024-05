Hockey in line (under 14), Snipers Pizza a Volontà quarti in Italia

CIVITAVECCHIA – Sono arrivate due sconfitte per la formazione Snipers Pizza a Volontà under 14, nelle finali nazionali disputate a Civitavecchia lo scorso weekend. Il team allenato dal duo Laura Giannini e Martina Gavazzi era arrivato alle finali come outsider ma nonostante questo si è fatto valere.

Troppo forte il Milano Quanta affrontato in semifinale: i meneghini si sono imposti per 8-0 ma basti pensare che poi hanno vinto anche la finale scudetto per 5-0.

Nella finale terzo posto invece, contro Cittadella, i civitavecchiesi sono rimasti a lungo in gara e solamente nel finale hanno visto l’allungo decisivo dei veneti (finale 5-2). Per gli Snipers a segno Stefano Travaglione e Chiara De Meo.

“I ragazzi sono stati bravissimi – afferma il presidente Valentini – ed in pochi ad inizio anno avrebbero pronosticato questo piazzamento. Con un pizzico di fortuna in più avremmo anche potuto ottenere il terzo posto ma c’è da dire che gli avversari sono stati molto bravi. Sono orgoglioso del cammino fatto da questi ragazzi, merito del loro duro impegno e della preparazione delle nostre allenatrici. Quarti in Italia è un risultato affatto da buttare”.

I presenti: Francesca Borgi, Alessio De Paolis, Chiara e Simone De Meo, Stefano Travaglione, Desirè Capodimonte, Suami Tofi, Ludovica Giancola, Duc Tam Bernini, Michael Cacciatori, Ivano Martinelli, Nikita Kotsiuba, Emanuele Tranquilli, Samira Mercuri, Matteo Ranzi, Vanessa Moretti. Allenatrici: Laura Giannini e Martina Gavazzi.