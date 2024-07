Hockey in line, tutto pronto per il 9° Trofeo Indra Mercuri con la novità dell’edizione femminile

CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per il 9° Trofeo Indra Mercuri. Torna anche quest’anno la manifestazione internazionale di hockey in line, organizzata dalla Cv Skating e quest’anno con il prezioso contributo del Comune di Civitavecchia. L’evento è dedicato ad Indra Mercuri, giovane atleta civitavecchiese tragicamente scomparso in un incidente stradale il 28 dicembre del 2008.

La novità dell’edizione di quest’anno è la parte femminile: oltre alle 12 squadre maschili infatti, si affronteranno anche 4 squadre femminili per ottenere il trofeo messo in palio dalla Cv Skating e dalla famiglia Mercuri. Due le squadre estere, entrambe provenienti dalla Slovenia: i campioni in carica del Trofeo Indra Mercuri 2023, i Dolenjske Toplice, e gli IHK Zirafe.

“Il Trofeo Indra Mercuri è una questione di cuore – spiega il presidente Riccardo Valentini – perchè il nostro amore per il nostro compagno Indra, nonostante gli anni passino, rimane indelebile. Tantissime sono le persone che hanno voluto un gran bene a questo ragazzo e alla sua splendida famiglia ed è bello ricordarlo con questo evento, che unisce sport agonistico anche di alto livello con l’amicizia al di fuori del campo. Le passate edizioni sono sempre state un successo, anche grazie alla simpatia e alla cordialità dei nostri ospiti, ed il fatto che siano tante le formazioni che decidano di tornare più volte negli anni è il miglior segnale di quanto si siano trovati bene.

Ringraziamo il Comune di Civitavecchia che ha finanziato la manifestazione e tutti coloro che aiutano la Cv Skating nell’organizzare eventi di tale livello”.

La prima partita si giocherà venerdì 12 luglio alle ore 11, poi hockey no stop fino a domenica pomeriggio, quando saranno previste le due finali (ore 15.30 femminile, ore 16.30 maschile) ed a seguire le premiazioni di fine evento