Civitavecchia riparte. La “Boutique” di Renato Savi

CIVITAVECCHIA – Terzo giorno di apertura per tutte le attività commerciali anche del nostro territorio, dopo l’improvvisa chiusura per l’emergenza Covid. Tra mille difficoltà anche gli imprenditori della nostra città cercano di ripartire e risollevare le loro attività. Abbiamo incontrato Renato Savi, famoso stilista di abiti da sposa con la passione per la moda, dagli abiti da sera al pret-à-porter.

Il suo negozio Atelier Savi “ La Boutique”, si trova all’interno del centro commerciale “I Mulini”, al piano terra, in via Sofia de Filippi Mariani n. 5 . Parliamo con lui e scopriamo subito una carica di gentilezza, simpatia e creatività unica. Ripercorriamo la sua carriera, iniziata all’età di 23 anni con la sua prima azienda di pret-à-porter in proprio fino agli anni ’90 quando decide di dedicarsi come stilista anche agli abiti da sposa. La sua mano raffinata e elegante lo porterà a sfilare con le sue creazioni in America e Giappone dove riscuoterà grande successo e inizierà la distribuzione con le sue 2 etichette. All’interno della sua “Boutique” è possibile acquistare capi di abbigliamento di una linea di moda francese. Ci spiega Renato Savi “l’opzione della linea francese nasce dalla scelta di voler garantire dei capi esclusivi per le donne che li indossano. Non acquisto mai da catalogo, ma li seleziono personalmente e con cura. Ho con questa casa di moda anche un contratto di collaborazione come stilista,quindi molti dei capi che sono in vendita sono delle mie creazioni. Abiti, gonne, pantaloni, casacche e molto altro, una linea di moda completa. Inoltre abbiamo accessori come borse e bigiotteria.” E per quanto riguarda i prezzi?

“ I prezzi sono accessibili, le donne devono poter essere eleganti e curate senza dover spendere cifre esorbitanti. Inoltre all’apertura ho deciso di effettuare uno sconto del 50 % su tutta la merce. Il negozio mi permette di garantire le misure di sicurezza previste dal governo, sanifichiamo il locale più volte al giorno. Io indosso sempre la mascherina e devo dire che la clientela rispetta la regola mascherina/guanti” senza problemi”.

Noi ne abbiamo approfittato e qualche acquisto l’abbiamo fatto. Quando vi recate alla “Boutique” di Renato Savi fatevi raccontare qualche aneddoto della sua carriera e di come, con la sua creatività, ha fatto cose magnifiche anticipando i tempi della moda italiana e internazionale.

