Italia: dalla BEI 435 milioni ad ACEA per migliorare la qualità e resilienza del servizio idrico

Gli investimenti finanziati con le risorse della BEI contribuiranno a migliorare la copertura e la qualità dei servizi idrici integrati, riducendo le perdite d’acqua e aumentando l’efficienza energetica.

Grazie al sostegno della BEI, ACEA inoltre aumenterà la resilienza del servizio idrico contro futuri eventi meteorologici estremi come la siccità.

Fra il 2016 e il 2022, l’Italia, con 2,9 miliardi di euro, è stato il maggior beneficiario delle risorse BEI dedicate al settore idrico

EUROPA – Potenziare e migliorare l’infrastruttura al fine di fornire un servizio idrico più efficiente e resiliente per i cittadini. Questo è l’obiettivo principale del finanziamento da 435 milioni di euro concesso dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) ad ACEA. La transazione siglata oggi a Roma dal Direttore Generale per le Operazioni BEI Jean-Christophe Laloux e da Sabrina Di Bartolomeo, Chief Financial Officer di Acea, rappresenta la prima tranche da 235 milioni di euro dei 435 milioni complessivi approvati dal Consiglio di Amministrazione della BEI.

La BEI cofinanzia il piano di investimenti per il periodo 2023-2026 di Acea Ato 2, società del Gruppo che si occupa della gestione del servizio idrico a Roma e area metropolitana, al fine di sostenere l’ammodernamento delle infrastrutture idriche e delle acque reflue, migliorandone la copertura e la qualità dei servizi idrici integrati e apportando miglioramenti in termini di efficienza operativa, come la riduzione delle perdite idriche e l’aumento dell’efficienza energetica. Le risorse messe a disposizione dalla BEI contribuiranno anche ad aumentare la resilienza del servizio contro futuri eventi meteorologi estremi, come la siccità, attraverso investimenti nell’efficienza della rete, nell’interconnessione dei sistemi idrici e nella gestione delle risorse idriche.

Con questa operazione, BEI si conferma il più importante finanziatore di riferimento per ACEA con circa 1 miliardo di euro di affidamenti complessivi, consolidando ulteriormente la già eccellente relazione fra le parti.

“In quanto Banca del clima dell’Unione europea, siamo lieti di sostenere il piano di investimenti di ACEA Ato 2 per il servizio idrico integrato, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantendo un approvvigionamento idrico più affidabile, sostenibile e resiliente,” ha dichiarato Jean-Christophe Laloux, Direttore Generale per le Operazioni BEI.

“Questo finanziamento a sostegno degli investimenti per il miglioramento e lo sviluppo dell’infrastruttura idrica della città di Roma, rappresenta un chiaro riconoscimento dell’impegno di Acea per lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e consolida il rapporto del Gruppo con BEI, che è uno dei maggiori finanziatori del settore idrico in Europa”, ha dichiarato Sabrina Di Bartolomeo, Chief Financial Officer di ACEA.

Forte sostegno da parte della BEI al settore idrico in Italia

La Banca europea per gli investimenti, in quanto banca del clima dell’Unione Europea, è uno dei maggiori finanziatori del settore idrico a livello mondiale, con più di 1.600 progetti e circa 80 miliardi di euro di finanziamenti erogati dal 1958 ad oggi. Fra il 2016 e il 2022, l’Italia è stato il maggior beneficiario delle risorse BEI dedicate al settore idrico. Durante questo arco temporale, la BEI ha finanziato 40 operazioni per un totale di 2,9 miliardi di euro nel Paese, contribuendo ad attivare investimenti per circa 8,9 miliardi. Il prestito ad ACEA annunciato oggi si aggiunge a quelli recentemente firmati con, Gruppo CAP, Tea Spa, Alfa S.r.l, Veritas, SMAT, Gruppo Iren, CIIP, e Acque