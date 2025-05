Piendibene: “Non possiamo restare in silenzio: ogni singolo femminicidio è una sconfitta per tutti”

CIVITAVECCHIA – Il commento del Sindaco Marco Piendibene sulla tragedia consumatasi a Civitavecchia: “Oggi la nostra comunità è stata colpita da una tragedia inaccettabile: una donna di 47 anni è stata brutalmente uccisa in un nuovo, un tremendo femminicidio consumatosi proprio qui a Civitavecchia.

Siamo sconvolti, addolorati, indignati. Una vita spezzata dalla violenza, ancora una volta. Una ferita che si apre nel cuore della nostra città, e che ci obbliga a riflettere e a reagire.

Non possiamo restare in silenzio: ogni singolo femminicidio è una sconfitta per tutti. È il segno di un sistema che deve essere cambiato radicalmente, partendo dall’educazione, dalla cultura del rispetto, dalla prevenzione e da un sostegno reale alle donne in difficoltà.

Civitavecchia non dimenticherà e si unisce nel dolore e chiede giustizia e verità.

A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo grandissimo cordoglio e la più profonda vicinanza ai familiari e agli amici della vittima.”