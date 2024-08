Passi avanti accordo Comune – Demanio

CIVITAVECCHIA – Lo scorso giovedì 8 agosto si è riunita la Commissione Urbanistica presieduta dal consigliere Dario Menditto, per discutere dei principali lavori che verranno discussi nei prossimi mesi e per esprimere il parere di competenza sulla proposta di delibera a firma dell’Assessore D’Antò riguardante l’accordo che verrà stipulato tra il Comune e l’Agenzia del Demanio teso a valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico presente nel territorio comunale di Civitavecchia. La Commissione ha espresso parere favorevole all’unanimità. Soddisfatto l’assessore D’Antò commenta: “l’accordo con il Demanio è finalizzato alla valorizzazione, riqualificazione e rigenerazione di alcuni beni di proprietà dello Stato. Tra questi figurano la Caserma De Carolis, un’area verde vicina alla caserma di circa 20 ettari che veniva utilizzata come deposito di munizioni, l’ex carcere giudiziario di Via Granari conosciuto come “le Carcerette” e la Caserma Stegher. Altri immobili potranno essere aggiunti successivamente.

Questi beni saranno valorizzati attraverso uno strumento simile al fondo immobiliare adottato dall’amministrazione Cozzolino, con la differenza che sarà direttamente il Demanio a gestire le operazioni, anziché una società di gestione del risparmio (SGR). Inoltre, il Demanio metterà a disposizione del comune la sua struttura di progettazione gratuitamente per i beni di proprietà comunale. Questo permetterà di riqualificare proprietà che attendono un intervento da decenni.” Il passaggio in Consiglio comunale per l’approvazione e la sigla dell’accordo sono previsti per settembre. Lo dichiara in una nota il gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale