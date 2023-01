Nunzi: “Caro carburanti: una campagna denigratoria verso i gestori”

CIVITAVECCHIA – “Spero che intervenga l’associazione dei commercianti a tutela dei gestori di carburanti di Civitavecchia. Sul caro carburanti si è imbastita una vera campagna denigratoria nei confronti dell’anello più debole della filiera”.

A parlare è il portavoce del movimento civico “Meno poltrone più panchine”, Tullio Nunzi, che spezza una lancia a favore dei gestori delle pompe di benzina: “Ricordo, avendo seguito per anni la categoria come segretario nazionale, che i benzinai, come le edicole e gli ambulanti hanno caratteristiche più vicine al lavoro dipendente che al lavoro autonomo. E’ bene chiarire che ai gestori vanno altresì, sul prezzo finale alla pompa, 3,5/ 4 centesimi al litro di percentuale, centesimi lordi e su questi si deve ricavare, tenendo conto di personale, manutenzioni e commissioni bancarie. Al netto delle accise i carburanti sono leggermente diminuiti rispetto al passato, ma come al solito, come soluzione si aggravano le incombenze dei gestori, mentre il problema sarebbe più semplicemente il caro tasse e forse gli utili delle multinazionali. Manca solo qualcuno che proponga il ritorno ai prezzi amministrati, oppure la nazionalizzazione del settore. Ma nutriamo speranze”.