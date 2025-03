I consiglieri comunali di Santa Marinella Fiorelli, Baciu, Befani e Ricci: “Santa Marinella: con Tidei da ‘Perla del Tirreno’ a ‘Barzelletta d’Italia’”

SANTA MARINELLA – Dai consiglieri comunali di Santa Marinella Domenico Fiorelli Alina Baciu Patrizia Befani Patrizia Ricci riceviamo e pubblichiamo

È ufficiale: al sindaco Pietro Tidei è stato notificato un avviso di garanzia per peculato d’uso. Avrebbe utilizzato l’auto comunale per scopi personali, come recarsi all’aeroporto di Ciampino. Questo, almeno, è quanto ha ammesso lui stesso ai giornalisti. Ma al Consiglio comunale, l’organo deputato a ricevere certe comunicazioni? Silenzio totale. Un comportamento che grida arroganza istituzionale e totale mancanza di rispetto per le regole democratiche.

Ancora una volta, Tidei si rende protagonista di un episodio che getta fango sull’immagine della città. Altro che amministratore trasparente e attento: abbiamo un sindaco che preferisce parlare ai giornali piuttosto che confrontarsi in aula consiliare. E nel frattempo, Santa Marinella sprofonda nel ridicolo nazionale.

Non è più solo questione di cattiva gestione: è un disastro politico e morale. Un sindaco che, invece di servire la comunità, sembra considerare le risorse pubbliche come un’estensione del proprio garage personale. E ogni volta che emerge un nuovo scandalo, l’unica reazione è lo scaricabarile, la vittimizzazione o la bugia. Basta.

La famosa lettera anonima che ha portato alla luce questa vicenda è stata recapitata a tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, e al segretario comunale. Non solo a qualcuno, come ha falsamente dichiarato Tidei in un goffo tentativo di delegittimare chi ha fatto il proprio dovere. Noi abbiamo fatto ciò che la legge impone: abbiamo consegnato tutto alle autorità competenti. E abbiamo chiesto – da giorni – gli atti amministrativi relativi ai fogli di marcia e ai tabulati Telepass, oltre a un consiglio comunale straordinario sul caso dell’auto di servizio utilizzata il 23 settembre. Richiesta rimasta, ovviamente, lettera morta.

I cittadini hanno il diritto di sapere come vengono impiegate le risorse pubbliche. E il sindaco ha il dovere di rispondere.

Questi sono i fatti. Tutto il resto è fumo negli occhi. Le accuse di strumentalizzazione, i tentativi di ridicolizzare l’opposizione, le arrampicate sugli specchi per giustificare l’ingiustificabile non ci intimidiscono. E soprattutto, non ingannano più nessuno.

Santa Marinella merita di meglio. Merita un sindaco all’altezza, non un eterno protagonista di scandali e retroscena da prima pagina.

La misura è colma.

Articolo 54 della Costituzione Italiana: Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

A questo punto le dimissioni sono un atto dovuto.

I consiglieri comunali di Santa Marinella

Domenico Fiorelli

Alina Baciu

Patrizia Befani

Patrizia Ricci