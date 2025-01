Gruppo consigliare M5S: “Un attacco strumentale che ignora il lavoro di Flavio Fustaino”

CIVITAVECCHIA – Dal gruppo consigliare del Movimento 5 stelle di Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Leggere le dichiarazioni dei capigruppo di Forza Italia e Lega riguardo le iniziative promosse da Flavio Fustaino lascia perplessi. Si tratta di un attacco che, più che argomentare su basi concrete, sembra voler screditare a priori il lavoro di un consigliere che si è distinto per il suo impegno e per le proposte innovative volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini. La questione del disco orario in via Traiana, anziché essere un pretesto per critiche superficiali, dovrebbe essere letta come un tentativo di regolamentare una situazione già problematica per residenti e commercianti. È evidente che l’introduzione del disco orario non è un capriccio, ma una misura studiata per garantire il ricambio di parcheggi in una zona dove la sosta selvaggia e il traffico congestionato sono realtà quotidiane. Accusare Fustaino di ignorare le esigenze dei cittadini è ingiusto: il consigliere è da sempre in prima linea per ascoltare i residenti e trovare soluzioni a problemi strutturali. Per quanto riguarda via D’Azeglio, è curioso che si accusi Fustaino di proporre modifiche senza una valutazione dell’impatto. Chi conosce il suo metodo di lavoro sa che ogni iniziativa viene analizzata attentamente e condivisa con tecnici e cittadini. Parlare di “provvedimenti calati dall’alto” è quindi non solo ingiustificato, ma anche disonesto. Se si vuole aprire un dialogo costruttivo, la strada non è quella di fare muro con polemiche vuote, ma di collaborare per il bene della comunità. Il lavoro di Flavio è tanto e merita di essere sostenuto, non deriso. Attacchi personali e parole come “qualcuno metta uno stop” non fanno altro che alimentare un clima di bullismo politico che allontana i cittadini dalla politica stessa. Serve rispetto per chi, ogni giorno, lavora con serietà per migliorare la città. Flavio ha sempre dimostrato competenza e disponibilità al confronto: sarebbe il caso che anche gli altri facessero lo stesso”