Civitavecchia, l’amministrazione intensifica i controlli sulla rete stradale per la sicurezza di tutti

CIVITAVECCHIA – Dall’ufficio stampa del Comune di Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo

A fronte dell’aumento degli incidenti sulle strade interne della città, l’amministrazione comunale ha dato indicazione alla Polizia Locale di intensificare i controlli per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. La Polizia Locale sta attuando un lavoro di controllo preventivo significativo, destinato a produrre risultati concreti e duraturi per la sicurezza della comunità.

“Il lavoro che la Polizia Locale svolge quotidianamente è prezioso per la nostra città. Sempre disponibile e pronta a intervenire, rappresenta un punto fermo per la sicurezza di Civitavecchia,” dichiara il consigliere delegato alla Polizia Locale, Flavio Fustaino. “Ringraziamo tutto il corpo, nella persona del dirigente comandante Berti per l’impegno e la solerzia dimostrati, consapevoli che le risorse attualmente disponibili siano limitate soprattutto in termini di personale.”

Il sindaco Marco Piendibene aggiunge: “Siamo grati alla Polizia Locale per il lavoro svolto a tutela della nostra comunità. Siamo consapevoli delle difficoltà e delle risorse limitate, e ci impegneremo per ottenere quanto necessario affinché il loro servizio possa essere ulteriormente potenziato.”