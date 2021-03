Loredana Bertè – LiBerté

LiBerté è il sedicesimo album in studio di Loredana Bertè, pubblicato il 28 settembre 2018.

In occasione della partecipazione della cantante al Festival di Sanremo 2019, l’album viene ripubblicato l’8 febbraio 2019 in una nuova versione contiene il brano sanremese “Cosa ti aspetti da me“.

Proponiamo il brano LiBerté

Sanremo Edition dell’album

Intro – 0:17

LiBerté – 3:12

Cosa ti aspetti da me – 3:44

Maledetto luna-park – 3:10

Babilonia – 3:18

Una donna come me – 3:53

Messaggio dalla luna – 3:37

Anima carbone – 3:33

Tutti in paradiso – 3:13

Davvero – 3:20

Gira ancora – 3:01

Non ti dico no (con i Boomdabash) – 3:10

Outro – 0:50

Petala/Esquinas/Jazz (Live) – 5:47

Stare fuori/Madre metropoli/Indocina (Live) – 6:50