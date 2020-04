Il Sutra del Loto è il più importante dei sutra trasmessi da Shakyamuni (il Budda Storico).

Riporterebbe alcuni insegnamenti profondi trasmessi solo ad alcuni discepoli. Tale affermazione è presente nello stesso sutra. Secondo una leggenda, i suoi contenuti, di un livello superiore rispetto agli altri insegnamenti ,non potevano essere compresi al tempo del Buddha Shakyamuni , perciò esso fu custodito per cinquecento anni nel regno dei Naga, e quindi reintrodotto nel mondo di saha il nostro mondo, nei primi secoli della nostra era.

Strutturato in 28 capitoli in forma di parabole, è il primo sutra ad utilizzare il termine Mahayana, o Grande Veicolo. E’ il primo insegnamento al mondo a considerare lo stato di Budda all’interno di tutti gli esseri umani senza distinzione sociale e di genere. Un insegnamento rivoluzionario che svela i segreti per vivere una vita in assoluta libertà