Civitavecchia. L’Arci organizza per il 30 gennaio l’Open Day del benessere

CIVITAVECCHIA – In questo periodo, tanto complicato per tutti, l’Arci Civitavecchia ha pensato di essere accanto ai cittadini organizzando una giornata dedicata al benessere.

Sabato 30 gennaio, presso la nostra di via Fusco 1 a San Gordiano, qualificati professionisti saranno a disposizione per un consulto.

Tutto sarà organizzato in massima sicurezza e su appuntamento, secondo le regole del protocollo Covid.

Sarà possibile scegliere tra: osteopata, psicologa, operatore tecnico del massaggio, operatore olistico, nutrizionista e fisiotrerapista.

Per saperne di più o prenotare l’incontro si può chiamare chiamare il n. 351 849 3945.