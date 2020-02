CIVITAVECCHIA – Il terzo appuntamento del cartellone “Granari Gourmet” vedrà come protagonista la musica di Diego Bassignana – The Piano Painter, pronto a sovvertire tutti gli schemi della stagione del Granari Spazio Off con il suo “Mactive Concert”.

Un artista pronto ad offrire un menù ricco e variegato, che saprà senz’altro soddisfare al meglio anche i palati più esigenti: partendo dai ritratti musicali, che dimostreranno come sia possibile dipingere anche con la musica, passando alle improvvisazioni musicali e alla riproposizione di immortali colonne sonore del cinema, Diego Bassignana saprà far scoprire mondi sconosciuti, anche attraverso l’utilizzo di una particolare ed affascinante strumento, la loop station.

Più che un concerto “Mactive Concert” si propone di essere un’esperienza interattiva a a 360 ° gradi, dove il pubblico diventa protagonista della creazione del musicista, entrando in piena sinergia con lo stesso.

Appuntamento sabato 15 febbraio alle ore 21:00. Per le prenotazioni e tutte le informazioni potete contattare il numero 377 3879413 (anche Whastapp) oppure inviare una mail a granarispazioff@gmail.com