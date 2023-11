Sequestro di 4,4 tonnellate di cocaina in Portogallo

PORTOGALLO – La PJ, Polizia Giudiziaria, del Portogallo ha annunciato il sequestro di 4,4 tonnellate di cocaina che si trovava all’interno di un magazzino di Lisbona. La droga era nascosta all’interno di casse di banane e sarebbe arrivata in Portogallo via mare dall’Ecuador. Gli oltre 4.400 kg di cocaina sequestrata sarebbe stata poi distribuita sul territorio europeo sempre occultata all’interno delle casse di banane. L’operazione non ha ancora portato all’ arresto di nessuno sul territorio nazionale ma la PJ sta collaborando, da alcuni mesi, con altri uffici di polizia a questa inchiesta.