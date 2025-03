Primo incontro tra l’I.C. Ladispoli 1 e il Liceul Tehnologic “Dr. Alexandru B?rbat” di Victoria

LADISPOLI – Lunedì 24 marzo 2025 si è svolto il primo incontro online tra l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 e il Liceul Tehnologic “Dr. Alexandru B?rbat” di Victoria in Romania, un evento significativo che ha segnato l’inizio ufficiale del gemellaggio tra le due scuole. L’iniziativa è stata organizzata dalla prof.ssa Silvia Pellegrino, con la collaborazione della prof.ssa Angela Nicoar?, e ha visto la partecipazione dello staff di presidenza dell’I.C. Ladispoli 1, oltre agli studenti e ai docenti delle due scuole.

L’incontro è stato aperto con i saluti istituzionali da parte dei dirigenti scolastici, la prof.ssa Antonella Mancaniello per Ladispoli e la prof.ssa Codrina Anghel per Victoria, seguiti dall’intervento dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Ladispoli, Margherita Frappa. Anche i rappresentanti religiosi delle comunità romene di Ladispoli, padre Lucian Bîrzu e padre Isidor Mâr?, hanno portato il loro contributo, sottolineando l’importanza dello scambio culturale tra le due realtà.

I veri protagonisti dell’incontro sono stati gli studenti che in lingua inglese hanno presentato sé stessi e la loro scuola. I ragazzi del nostro Istituto hanno poi introdotto la città di Ladispoli grazie ad uno dei nostri alunni che ha evidenziato la caratteristica produzione locale del carciofo in lingua rumena. A loro volta, gli studenti romeni hanno presentato sé stessi e la loro città, favorendo un primo scambio di esperienze e culture.

L’incontro si è concluso con entusiasmo e con la consapevolezza che questa collaborazione rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio. Nei prossimi mesi, infatti, sono previste ulteriori attività congiunte, che includeranno programmi di scambio e progetti educativi condivisi.

La dirigente scolastica dell’I.C. Ladispoli 1, prof.ssa Antonella Mancaniello, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: “Questo primo incontro è stato un’importante occasione di crescita per i nostri studenti. Il gemellaggio con Victoria non è solo un’opportunità per migliorare le competenze linguistiche, ma soprattutto per promuovere il dialogo interculturale e l’amicizia tra le nuove generazioni. Siamo entusiasti di proseguire su questa strada con nuove attività e incontri futuri”.