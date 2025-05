Ladispoli, il sindaco Grando: “Un milione di euro per le strade dei quartieri di campagna”

LADISPOLI – “Nella prossima variazione di bilancio – annuncia il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando – l’Amministrazione comunale stanzierà 1 milione di euro per il rifacimento delle strade nei quartieri di campagna. Si tratta di un ulteriore impegno concreto per migliorare la viabilità e la sicurezza nelle zone meno centrali della città.”

“Queste risorse – prosegue il primo cittadino – si andranno ad aggiungere ai 5,7 milioni di euro già programmati, con i quali verranno effettuati interventi di manutenzione del manto stradale in tutti i quartieri, oltre alla sistemazione dei marciapiedi delle traverse di Viale Italia. È un piano ambizioso e strutturato, che punta a riqualificare l’intera rete stradale, migliorando la qualità della vita dei cittadini e garantendo maggiore decoro urbano.”

“Continuiamo a lavorare – conclude il sindaco Grando – con serietà e programmazione, convinti che la cura delle infrastrutture rappresenti un tassello fondamentale per una città moderna ed efficiente.”

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Pierini: “Lo stanziamento di un milione di euro rappresenta un passo importante per dare risposte attese da tempo dai residenti dei quartieri di campagna. Siamo costantemente al lavoro per individuare le priorità di intervento, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini e ai rilievi effettuati dagli uffici tecnici. L’obiettivo è quello di garantire strade più sicure e percorribili per tutti.”

“Questi interventi – conclude Pierini – rientrano in una visione complessiva di riqualificazione urbana che sta interessando tutta la città, senza lasciare indietro nessun quartiere”.